Matías Arezo: “Arrancamos de forma espectacular y eso nos da tiempo para corregir”

Matías Arezo, autor de un triplete en la victoria ante La Luz, mencionó que Peñarol: “está bien arriba con un arranque espectacular” en el Apertura, aunque reconoció que aún “hay cosas que mejorar”.

El delantero cuya ficha pertenece al Granada español y lleva cuatro goles en dos partidos oficiales disputados, manifestó que el triunfo 4-3 ante La Luz se dio en el marco de: “un partido duro, con un rival que viene ascendiendo, que sabíamos nos iba a complicar. Había que trabajar, sentirlo, dejar todo y se ganó en el final, como lo consigue hace muchos años Peñarol”

“Tengo la felicidad por hacer los tres goles que anoté, pero mucho más por lo colectivo, porque de eso trata este deporte”, dijo y fue a más: “agradecer a mis compañeros y el club por la confianza”.

Dos de sus tantos fueron desde la pena máxima, sobre lo que confesó: “cuando pateó los penales me aíslo de todo, escucho poco, no me poner nervioso lo que me digan. Eso se aprende, se gana con el tiempo. Estaba seguro lo que iba a hacer y salió redondo”.

Mencionó que para los aurinegros: “es un arranque espectacular más allá de mi labor personal, como dije, lo importante es el equipo y logramos dos victorias. Hay cosas para corregir, hay tiempo para mejorar situaciones de juego que son propias, detalles nuestros. Es bueno hacerlo ganando, estamos ahí arriba, así que muy conformes”.

Por último, fue consultado sobre compartir delantera con Abel Hernández y mencionó: “me siento muy bien, nos entendemos espectacular tanto en los entrenamientos como en los partidos, además concentramos juntos y eso ayuda. Estamos haciendo una dupla buena y vamos a seguir creciendo”.

