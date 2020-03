Fútbol uruguayo

Mathías Suárez y su lesión en la rodilla: “Está todo suspendido y no se me puede operar”

Mathías Suárez posee rotura parcial de los meniscos de su rodilla derecha. Sin embargo, por la emergencia sanitaria que vive el Uruguay, no ha podido ser operado.

El Zorrito habló con Telemundo, canal 12, sobre cómo lleva el no poder operarse: "En este momento está todo suspendido y no se me puede operar. Por eso, los profes me pasan unos trabajos para fortalecer el cuádriceps".

La lesión del Zorrito se gestó el cinco de marzo en la victoria ante Alianza Lima por 1-0. son obstante, tres días más tarde, no jugó ante Wanderers. Pero reapareció ante Estudiantes de Mérida el 12 de marzo.

"Contra Alianza sentí dolor en la rodilla y al estar la zona cliente pude seguir jugando. Ni bien terminó el partido se me inflamó. Llegamos a Uruguay y decidimos hacer la resonancia, aunque ese día estaba rota y trabajamos para que se desinflame y poder jugar contra Estudiantes de la mejor manera", explicó Suárez.

Suárez festejó la decisión de aplazar el fútbol: "Cuando se paró el fútbol dijimos ‘una buena', aunque después se suspendió todo. Por lo tanto, no queda otra que seguir trabajando para estar bien".

Por último, se refirió a cuáles son sus posibilidades de pasar por el quirófano lo antes posible: "Los doctores me dijeron que aún no hay fecha, pero cuando todo vuelva a la normalidad espero que se pueda hacer o seguir trabajando para ver si puedo jugar así, es algo que no se descarta".

