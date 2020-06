Mathias Suárez será operado de los meniscos y podrá llegar en condiciones al clásico

Fútbol uruguayo

La operación de meniscos de Mathias Suárez fue tema de preocupación en Nacional durante todo el parate por la pandemia del coronavirus. Lo que al principio era una molestia, luego fue una lesión que ameritaba pasar por el quirófano. La emergencia sanitaria primero y la posición del Montpellier después, hicieron que transcurrieran tres meses sin avances.

“Tuvimos otra reunión y hablamos con los doctores. Todavía no se ha llegado a un acuerdo y hoy habrá que tomar una decisión. Todavía no hay nada cerrado”, explicó el jugador este jueves de mañana en la sede del club, luego de someterse al hisopado correspondiente como el resto del plantel. Minutos más tarde le informaron que el viernes de mañana será operado.

“Es un momento complicado para mí. Estaba feliz por el parate porque pensé que me podía recuperar, pero primero pasó lo del virus y después la complicación del Montpellier”, dijo Suárez, lamentando que el club dueño de su pase no estuviera de acuerdo con la operación y optara por ofrecerle un tratamiento diferente.

“Cuando me lesioné me quería operar. Los doctores saben más que yo y por algo me ofrecieron ese gel, que es una infiltración que cicatriza por dentro y alivia el dolor. Me explicaron que es como un aceite para el amortiguador del auto. Duraría más o menos un año”, sostuvo, antes de saber del visto bueno de su club para que se someta a una operación.

Suárez se perderá la primera fase de entrenamientos individuales pero se sumará a sus compañeros en la fase 2, que será la de trabajos individuales, por lo que llegará en óptimas condiciones a agosto. Sea el 1.º o el 15, no tendrá problemas para estar a la orden de Gustavo Munúa de cara al choque con Peñarol.

“Es un partido especial. Cuando llegué a Nacional estaba muy feliz porque quería jugar mi primer clásico. Mi sueño es jugar y ganar se clásico. Pase lo que pase voy a estar preparado para estar al 100%”, manifestó.

“Por suerte se vuelve a entrenar. Estamos acostumbrados a la pelota y en estos meses sin entrenar se extraña. Por suerte se va a volver. Será una felicidad enorme volver a estar con los compañeros. Todo el grupo ha entrenado a la par para poder llevar a Nacional a ser campeón”, concluyó el Zorrito.

