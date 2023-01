Mathias Laborda quedó libre de Nacional y se despidió con una emotiva carta

Fútbol uruguayo

Mathias Laborda finalizó su contrato con Nacional este sábado y se despidió del club a través de sus redes sociales, luego de que los intentos de renovación llevados a cabo por la institución no llegaran a buen puerto.

El zaguero fraybentino de 23 años tiene una posibilidad muy clara de firmar con Whitecaps Vancouver de la Major League Soccer (MLS) estadounidense, y también fue sondeado por clubes argentinos, aunque la propuesta económica es inferior.

“Querido pueblo tricolor: Llegué con 16 años desde mi querido Fray Bentos, con una mochila llena de ilusiones. El tiempo pasó tan rápido que me cuesta asimilar todo lo vivido. Hoy me toca tomar una decisión en mi carrera deportiva que no fue para nada sencilla”, empezó escribiendo el polifuncional defensor.



“Desde afuera muchas veces es fácil juzgar decisiones ajenas, sin entender los contextos o por las distintas situaciones que atravesamos las personas. Los que me conocen saben que soy una persona de bajo perfil y pocas palabras, pero si muy frontal y honesto”, agregó.

“Soñé e imaginé muchas cosas desde mi llegada, pero lo obtenido superó mis expectativas. Salir campeón de Libertadores sub-20, jugar en primera, salir campeón uruguayo tres veces y hacer goles clásicos, son recuerdos imborrables que siempre estarán en mi corazón”, añadió.

“Lamentablemente nuestra carrera es corta y hoy es momento de dar un paso más en lo deportivo, con el objetivo de seguir creciendo. Ojalá en un futuro nos volvamos a encontrar y créanme que voy a estar soñando con ese momento”, reconoció Laborda, quien debutó oficialmente en el primer equipo el 8 de mayo de 2019, cuando el Bolso empató 1-1 con Cerro Porteño como local.

“No quiero despedirme sin agradecer antes a todos mis compañeros, desde formativas hasta primera, todo el personal que trabaja en esta gran institución, a los dirigentes que se esfuerzan día a día por llevar al club a un lugar mejor y principalmente a la mejor hinchada, que sin ustedes nada sería igual. ¡A NACIONAL lo hace grande su gente! Espero nos volvamos a ver”, concluyó.

En sus cuatro años integrando el plantel principal de Nacional, Laborda registró seis goles y dos expulsiones en 101 partidos.

