Mateo Ponte y el duelo ante Brasil en sub-20: “Nos pizarrearon diciéndonos cualquier cosa”

Mateo Ponte, lateral derecho de Danubio y de la selección uruguaya sub-20, dialogó con Fútbol x Carve de Radio Carve Deportiva y se refirió a la participación de la Celeste en el Sudamericano, que acabó con la medalla de plata.

“Cuando salimos de Uruguay no éramos los favoritos. Nadie se imaginó que la historia iba a terminar así. El trabajo dio sus frutos y a la gente de Uruguay la hicimos creer en nosotros”, comenzó diciendo sobre el equipo dirigido por Marcelo Broli.

“Nunca había jugado un partido con tanta gente como contra Colombia. Los más experientes del grupo nos pasaron mucha tranquilidad porque ya habían jugado a estadio lleno. Después vino el gol de Facu (González) y poder ganar fue una locura”, destacó.

Con respecto a sus características, contó: “Más de chico me fijaba en cómo jugaba Dani Alves. Siempre me gustó con la soltura que juega. Es mérito de los formadores de Danubio que ven algo de un jugador y que tratan de aprovecharlo al máximo”.

Andrey Santos, capitán de Brasil, publicó una historia de Instagram polémica luego de obtener el título, y los futbolistas uruguayos la vieron. “La publicación la vimos a las horas en el hotel. Nos pegó en el forro de los huevos”, comentó Ponte.

“Adentro de la cancha, el brasilero es así, más después de ganarnos 7-0 allá y 1-0 en Maldonado. Era obvio que iban a venir a buscarnos. Yo ya estaba enojado porque dos de ellos tocaron la copa antes del partido. En el minuto de silencio entró un niño a sacarse una foto con ellos y sobraron”, ahondó.

“Me gustaría tener revancha contra Brasil. Me gustaría que fuera ya. Ojalá nos toque en el primer partido del Mundial. Nos pizarrearon diciéndonos cualquier cosa”, aseguró, y cerró: “Nos cuidamos de no reaccionar a las provocaciones de los brasileños y de no meterle ningún piñe a algún jugador de ellos, porque no podíamos perder ningún jugador de los nuestros para el primer partido del Mundial”.

