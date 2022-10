Fútbol Internacional

Martín Satriano contó qué hace para mejorar: “Cuando no marco, no duermo"

"Me acuesto en la cama, boca arriba, en la oscuridad, con los ojos abiertos hacia el techo, y repaso mentalmente los noventa minutos", dijo.

Martín Satriano, delantero del Empoli de Italia y que fue reservado por Diego Alonso para el Mundial de Catar, habló con Sportweek y contó que sucede cuando no convierte un gol.

“Cuando no marco, no duermo. Me acuesto en la cama, boca arriba, en la oscuridad, con los ojos abiertos hacia el techo, y repaso mentalmente los noventa minutos", comentó el uruguayo.

Añadió que repasa "acción tras acción. Recuerdo cada jugada, cada ocasión que se me presentó en los pies". Preguntado si luego de eso logra conciliar el sueño, aseguró que "para nada".

"Se lo digo en voz alta a mi novia Florencia, que está a mi lado. 'Aquí debí hacer esto, allá debí moverme así'", mientras ella “escucha en silencio, hasta que en un momento ya no puede más: 'Basta, Martín, por favor, quiero dormir'”, apuntó. Sin embargo, contó que sigue pensando toda la noche: "Ella da la vuelta y yo hablo para mí”.

