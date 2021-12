Mario Saralegui: “¿De dónde sacó Ruglio que el sistema estaba en contra de Peñarol?”

Fútbol uruguayo

Mario Saralegui habló del momento de Peñarol con el programa ‘Último al arco’ de Sport 890 y si bien elogió el juego del equipo, al que le da “un 80 o 90% de mérito” en la obtención del Torneo Clausura, matizó diciendo que “Nacional regaló el campeonato de forma absurda en el partido con Liverpool”, y se mostró muy crítico con la comisión directiva que encabeza Ignacio Ruglio.

“Peñarol fue efectivo arriba. Al consolidarse (Agustín) Álvarez (Martínez) fue importante y también lo de (Facundo) Torres. Lo de (Agustín) Canobbio fue importantísimo porque es un jugador que llena la cancha en zona de ataque y en zona defensiva. En líneas generales me parece que fue el mejor equipo”, señaló, y cree que esta noche frente a Plaza Colonia “tendría que ganar fácil”.

Sobre Mauricio Larriera, opinó que “le costó bastante y Peñarol perdió a lo largo del año un montón de oportunidades de lograr cosas”. “Recién ahora logró la obtención del Clausura. Le llevó un año lograr el funcionamiento y cosas que, a mi manera de ver, nosotros ya las teníamos”, agregó el ex entrenador aurinegro.

“Peñarol va a seguir vendiendo y desarmándose; no va a ganar nada. No hay proyecto”

“Como entrenador supo superar momentos en los que la gente fue muy crítica y logró, en la mayoría de los casos, expresarse con la prensa de manera coherente, aunque en algunos momentos no se entendía lo que declaró. Me parece que es prueba superada y si logra el Campeonato Uruguayo, más”, añadió.

“En líneas generales Peñarol tuvo fútbol y es mérito de Larriera poder rearmarlo cuando se le fueron (David) Terans y (Fabricio) Formiliano, que son jugadores importantes. Como el caso nuestro, cuando se nos fue (Facundo) Pellistri. Te sacan jugadores y parecería que la tendencia va a seguir siendo la misma; Peñarol va a seguir vendiendo y desarmándose, por ende no va a ganar nada y seguirá peleando por los Campeonatos Uruguayos”, lamentó.

“No hay proyecto. ¿Cuál es el proyecto de club que cambie la inercia en la que viene Peñarol? ¿Cuál es el proyecto para que no se vendan Álvarez ni Torres y para que el club pueda ser solvente? Por lo que vemos se irán Torres y Álvarez, esperaremos que salgan juveniles otra vez para volver a venderlos y no podemos traer jugadores clase A porque son caros. Entonces el círculo vicioso es el mismo y uno se pregunta qué cambió”, añadió.

“No tirarse los jueces en contra está en la tapa del libro”

“Después hablamos de tranquilidad en Los Aromos y resulta que se pelearon con todo el mundo. El primero que sale a armar lío todas las semanas es el presidente. ¿De qué tranquilidad estamos hablando? Los Aromos es totalmente permeable a todo lo que pasa afuera. Un sistema cerrado donde no entra nada es imposible; sólo en una probeta de laboratorio”, señaló.

“Hablamos de tranquilidad y somos los primeros en salir a tirar bombas; contra todos y contra todo. Y aparte apelando a lo peor que puede hacer un cuadro de fútbol, que es tirarse contra los jueces. No tirarse los jueces en contra está en la tapa del libro. Peñarol salió campeón porque jugaba más y los otros le regalaron el campeonato. No tenía contrarios Peñarol. ¿Quién iba a ganar este campeonato?”, se preguntó.

“A mí los jueces nunca me robaron ni me regalaron un partido (…) ¿De dónde sacó que el sistema estaba contra Peñarol? ”, agregó, y remarcó que la gestión actual “hasta ahora no trajo nada que rompiera los ojos y se fueron jugadores”. “De los que vinieron, nada del otro mundo. Capaz que tienen suerte y puede venir un Bengoechea como en 1993 o un Darío Silva, y armar un cuadro competitiva. En el área deportiva no hay plan B y a Ruglio se le fue la moto hace rato. No sé quién puede tener la cabecita fría ahí. Tal vez Bengoechea”, concluyó.

