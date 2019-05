María Pía Fernández: "Ser oro continental y clasificar al Mundial es un sueño cumplido"

Fútbol Internacional

La uruguaya María Pía Fernández se subió a lo más alto del podio en el Campeonato Sudamericano de atletismo realizado el pasado fin de semana en Lima Perú, al ganar la prueba de los 1500 metros en Lima lo que valió el primer oro continental de su carrera.

"Recién con el correr de los días comienzo a caer en lo que logré", contó Fernández a FútbolUy y expresó: "estoy súper feliz y emocionada con esta medalla y ser campeona sudamericana".

Es la primera vez en su historial que nuestra compatriota se queda con la medalla de oro continental, ya que en la anterior edición (Asunción 2017) finalizó en la cuarta colocación, mientras que en la edición del año 2015, también en Lima, fue medalla de bronce.

Pero este título también le permitió clasificar al Mundial de atletismo en Doha (27 de septiembre al 6 de octubre) un hecho inédito para su carrera.

"Es algo hermoso. De chica veía los mundiales por la televisión, soñaba con algún día estar en ellos y ahora poder cumplirlo es increíble", comentó.

El tiempo no para

Para la nacida en Flores no hay tiempo que perder y una vez culminada su participación en Perú viajó directamente a España donde realizará una estadía de preparación y competencias con el gran objetivo puesto en los Juegos Panamericanos de Lima (fines de julio a principios de agosto).

"Es una apuesta fuerte que vamos a realizar", dijo Fernández: "ahora voy a realizar unos días de entrenamiento de base para recuperar y luego arrancar con todo la puesta a punto. La idea es estar pronta para volver a mi mejor versión, acercarme al 4:12 o igualarlo. Estoy bien y fuerte y necesito tener buenas competencias para acercarme a esas marcas".

La atleta de Flores tiene el récord nacional de los 1500 metros desde el año 2016 cuando en el Iberoamericano de Río de Janeiro paró los relojes en 4.12.61.

"La medalla y clasificación al Mundial me da otro empujón para seguir adelante e ir a buscar nuevos objetivos. Los Juegos Panamericanos van a ser en la misma pista (Lima), y además es una revancha de Toronto 2015 (fue undécima)" mencionó.

La atleta finalizó diciendo: "siempre me propuse ir a mas, no hay otra manera, hay que ponerse ambiciones altas e ir a buscarla. Soy una persona que cuando las cosas no salen trabaja el triple porque estoy convencida que es la manera de seguir creciendo".