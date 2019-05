Marcelo Saracchi: “Estar acá en la selección creo que me va a sumar mucho”

Selección

Marcelo Saracchi dijo este viernes en conferencia de prensa en el Complejo Celeste que a pesar de no tener rodaje este año en Alemania, ser citado para jugar la Copa América "le sumará". "Sufrí un poco el cambio de llegar a Europa en el primer año. El estar acá en la selección creo que me va a sumar mucho", expresó.

El lateral del Red Bull Leipzig dijo que ser citado le generó "una felicidad tremenda". "Vengo de un año medio complicado donde no tuve muchos minutos entonces creo que estar en los 23 es algo que me va a dar mucha confianza, me va a ayudar a sacarme un peso de arriba también. El hecho de estar acá implica mucho", sostuvo y agregó que si no hubiera sido citado, lo hubiera entendido.

Respecto al recambio de la selección y la preparación del equipo, Saracchi dijo que "nos venimos venimos preparando de la mejor manera. Hubo un recambio de algunos jugadores entre los que me incluyo pero bueno, venimos preparándonos de la misma manera como para todo campeonato: para salir a ganar".

Saracchi destacó también la importancia de la polifuncionalidad. "La verdad que todos estos años que venía jugando desde Danubio de volante, en las bandas puedo cumplir las dos funciones y creo que en el fútbol de hoy es muy importante no jugar solo en un puesto sino que suma mucho la polifuncionalidad", indicó.