Marcelo Gallardo y una clase de cómo afrontar las críticas: “Que me sigan esperando”

“Será que hemos hecho las cosas bien estos años y a mucha gente no le gusta”, dijo el DT de River, y no aseguró su continuidad.

Marcelo Gallardo brindó una extensísima conferencia de prensa este lunes, en la víspera del partido de River Plate ante Palmeiras por la Copa Libertadores. Tras el 3-0 sufrido como local en el partido de ida, debe apelar a una hazaña en el Allianz Parque para meterse en la final. Por si fuera poco, llega golpeado tras quedar sin chances en el torneo local luego de caer 2-0 ante Independiente. No obstante, el entrenador millonario insiste en pasar la página.

Reconoce que lo que viene “es difícil” pero insistió en que hay que “aferrarse a las posibilidades” que aún tiene. “No me voy a poner a ver quién está triste. El sábado de noche, amargados por el resultado porque esperábamos otra cosa, les dije a los jugadores que trataran de digerir el golpe lo más rápido posible porque no hay tiempo de quedarse en el bajón. El fútbol no te da tiempo”, señaló.

Además respaldó al arquero Franco Armani, responsable del segundo gol de Independiente. Consultado por su titularidad, fue claro: “No está ni en duda eso”. “No entiendo por qué tendría que estar en duda. Es un arquero de selección que a nosotros nos ha dado grandes alegrías y nos ha salvado muchas veces. Comete errores como todos. ¿Quién no comete errores? Le doy la tranquilidad para que entre con la seguridad que nos dio siempre”, agregó.

Las críticas: “Que me sigan esperando”

Cuando se le preguntó cómo convive con el hecho de saber que lo “están esperando” porque “están esperando que a River le vaya mal”, se extendió con una respuesta tajante. “No me corresponde a mí ponerme en un lugar de víctima ni de decir quiénes son los que están esperando que esto suceda. Decime quiénes son con nombre y apellido, y veré cómo tomarlo”, comenzó.

“Hace seis años y pico que estoy acá y he sabido convivir con situaciones favorables y desfavorables. Estoy en un club que exige y nos expone demasiado. A lo largo de estos años aprendí a no comerme los elogios desmesurados que suelen venir cuando ganás y te enaltecen de una manera exagerada, porque esto no deja de ser fútbol. Y en el fútbol estamos lidiando todo el tiempo entre virtudes y defectos, entre aciertos y errores. Sé convivir con eso”, avisó.

“Estoy en un lugar en el que claramente sé que si ganás, tenés buena crítica. Y si perdés, tenés mala crítica. La crítica bienintencionada es valedera, es buena y es noble. A la malintencionada he aprendido a no darle ni cinco de pelota porque no tiene sustento ni argumento. No creo en esos análisis tan fríos que se hacen, en los que según si ganás y perdés sos bueno o malo”, remarcó.

“Hace rato que me vienen diciendo 'te están esperando'. ¿Quién me está esperando? Bueno, seguirán esperando, porque tengo convicciones y sé de dónde vengo y lo que me costó estar acá. Sé cómo trabajo y cómo trabaja mi grupo de jugadores. A mí nada me va a cambiar un resultado de fútbol, por más malo que sea. Nada. Si me están esperando y los conocés, deciles que me sigan esperando y que no me va a dañar un resultado de fútbol”, manifestó.

“Que traten de salir con todo, si realmente es así, y que lo hagan… no voy a pedir que lo hagan con argumentos o con dignidad, porque no lo van a hacer. La crítica buena, con argumentos, por más dura que sea, la voy a aceptar porque sé dónde estoy parado”, añadió.

”No chapeamos” y la continuidad en duda

“No es la primera vez que me dicen que están esperando que caigamos River y yo. Será que hemos hecho las cosas muy bien estos años y a mucha gente no le gusta. Y eso que nos hemos comportado sin chapear por lo que logramos. Ni de parte de los jugadores, ni de mi grupo de trabajo no mío. Jamás. No es nuestra esencia ni nuestra forma de ser”, recordó.

“Esta situación no es crítica. Es un partido de fútbol que jugamos mal y perdimos. Así como en otros jugamos bien y ganamos, hoy nos toca estar tratando de dar vuelta un resultado con las sensaciones de lo que somos y hemos sido como equipo y como grupo. El hincha de River se ha sentido identificado por el equipo en este tiempo, más allá de ganar o perder. Jugaremos hasta que nos dé y si no nos da... bueno, igual haremos el esfuerzo”, avisó.

Por último, fue preguntado por su continuidad en River Plate, donde tiene contrato hasta diciembre. “No vine acá para hablar de mi continuidad. Cuando termine mi participación en esta Copa Libertadores haremos el análisis que hacemos siempre con mayor detenimiento y basándome en lo que me da razones para seguir o para no seguir. Cuando termine nuestra participación en la copa este mes hablaré con mi cabeza para ver cómo seguimos. Habrá que esperar un tiempito”, concluyó.

