Marcelo Gallardo sobre el Morro García: “Todavía no puedo salir del shock de la noticia”

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa este martes y la consulta por Santiago García fue ineludible, más considerando que fueron compañeros en Nacional durante la última temporada del Muñeco como futbolista profesional. Aquel Campeonato Uruguayo 2010/11 terminó con título tricolor y el Morro goleador del certamen.

“Con el Morro fuimos compañeros en Nacional. Él tenía 20 años. Era un chico con muchas condiciones y lleno de buena energía. No tuve la posibilidad de seguir generando un vínculo con él después de haber compartido campo de juego, pero sí tenía una buena relación”, recordó el hoy entrenador de River Plate.

“Cada vez que nos enfrentábamos teníamos una buena química y un buen diálogo. Ese año que compartimos lo recordamos bastante bien y tengo muy lindos recuerdos de él”, agregó sobre el goleador uruguayo que entre 2016 y 2020 defendió a Godoy Cruz, equipo con el que les marcó a los millonarios en el 2-2 del 18 de febrero de 2018.

“Todavía no puedo salir del shock que me generó la noticia, ni del dolor y la tristeza que me generó. Eso es muy fuerte. Todos ahora podemos hablar sobre lo que es la depresión, que no solamente está en el fútbol, sino en todos lados. Cuando pasan cosas así el estado de alerta que se nos genera en la cabeza a todos es muy grandes”, añadió.

“Aprovecho esta oportunidad para darle mi pésame a su familia y a sus seres queridos. Y a él que descanse en paz. No tengo más para decir. Me generó muchísimo dolor”, concluyó Gallardo.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy