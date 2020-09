Marcelo Estigarribia: De la Juventus al fútbol uruguayo, donde “es muy difícil ganar”

Fútbol uruguayo

El paraguayo del Deportivo Maldonado explicó su vínculo con el club y aclaró que no viajó únicamente para cumplir un contrato.

Marcelo Estigarribia sorprendió con su aparición en la formación titular de Deportivo Maldonado ante Peñarol el pasado 19 de agosto. Había cumplido con la cuarentena al llegar desde Paraguay junto a su familia y sin que su fichaje se haya hecho público, se metió en la alineación con apenas un entrenamiento junto a sus nuevos compañeros.

Integrante de la selección paraguaya en la Copa América de 2011 y en las Eliminatorias mundialistas para Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, pasó por equipos italianos como Juventus, Sampdoria o Atalanta, hasta que en 2017 recaló en Colón de Santa Fe. Siempre fue volante interior o exterior por izquierda, pero ahora lo están utilizando de lateral.

Según contó al programa Hora 25, de Radio Oriental, no lo dudó al momento de partir hacia Uruguay por su vinculación con la sociedad anónima deportiva que lleva años gestionando al Deportivo Maldonado, que es la misma que es dueña de su ficha. No obstante, aclara que no tomó la decisión únicamente por cumplir con un contrato.

“Tenía muchas posibilidades de renovar con Colón, pero había incertidumbre por el tema de la pandemia. Regresé de Santa Fe a Paraguay con toda mi familia. Cuando surgió esta posibilidad, como pertenezco al grupo de Deportivo Maldonado y tengo contrato hasta fin de año, hablé con la institución y con Francisco (Palladino), que me contó el proyecto del club”, explicó.

“Mi idea era jugar, ganar ritmo y no perder tiempo. El proyecto es serio y ellos tenían ganas de que yo viniera. Hicieron todo lo necesario y me consiguieron una casa y los permisos para volar desde Paraguay. Se hizo todo más fácil. Es una nueva experiencia y no lo tomo como venir a cumplir un contrato; vine a rendir, a jugar, a ganar ritmo y a ayudar en lo que pueda a la

Debutó ante Peñarol con victoria 2-0 disputando los 90 minutos y luego repitió en el 1-0 visitando a River Plate. Salió sentido en el entretiempo de lo que fue derrota 3-0 como local a manos de Torque y volvió a jugar todo el partido en la victoria 2-1 a domicilio sobre Plaza Colonia.

“Físicamente estaba bien pero en lo futbolístico venía sin un partido oficial desde el último con Colón de Santa Fe. Me faltaba eso pero me adapté bastante bien a los compañeros, a lo que pide el cuerpo técnico y a la liga uruguaya, que es muy competitiva. Es muy difícil ganar”, expresó.

“Con esto de la pandemia quiero culminar la temporada de la mejor manera y después nunca se sabe qué pasará después del 31 de diciembre. Recién estamos en setiembre y tenemos una seguidilla de partidos importantes. En las próximas dos semanas sabremos dónde estamos parados”, añadió.

“Estoy instalado con mi familia y disfrutando de este momento porque me tocó jugar los últimos cuatro partidos y ganamos tres. El equipo está en alza, sabiendo lo que se juega y consciente de que estamos capacitados para jugarle de igual a igual a cualquiera”, concluyó.

