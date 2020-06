Maratón: Nicolás Cuestas planifica tres instancias para pelear su lugar en Tokio 2021

Más deportes

Los Juegos Olímpicos son la gran meta de los deportistas, llegar a la máxima cita del deporte mundial es una distinción en la carrera de cada atleta sin parangón y Nicolás Cuestas lo sabe.

Cuestas, representó a Uruguay en la maratón de Río de Janeiro 2016, donde fue el mejor de los tres celestes que participaron en la competencia, culminando en el puesto 40. "Una experiencia única" comentó, que ansía repetir en Tokio 2021.

"Cuando comenzó todo este (crisis sanitaria) con la familia nos vinimos a La Floresta", comentó el fondista celeste que agregó: "estoy entrenando aquí, por las noches, cuando no hay nadie y con mucha tranquilidad".

Contó que al no haber carreras en el corto plazo: "trabajo en mantenerme física y deportivamente. Lo tomo con calma, al no haber competencia no hay un objetivo real y no quiero súper entrenar para algo que no se va a ver reflejado en ella, quizás si en los entrenamientos y está bueno, pero las metas son importantes".

"Cuando tenga alguna carrera como objetivo se ajustará la planificación", dijo más tarde y explicó que es fundamental: "que aparezcan las grandes pruebas y que la situación no se complique en aquellos países donde solemos correr para buscar marcas".

Tokio en la mira

Con la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio para el 2021, la Federación Internacional de Atletismo decidió abrir un plazo de clasificación para la cita que irá desde el 1º de diciembre al 29 de junio del año entrante.

Ese período es el que utilizará Nicolás Cuestas para conseguir su clasificación a los Juegos, una tarea nada sencilla ya que la marca mínima que deberá superar es de 2:11.30, mientras que el récord nacional uruguayo, en poder de Néstor García desde 1999, es de 2:12.48. Su mejor registro es de 2:13.30.

"En realidad podría llegar a tener tres instancias para ir a buscar la clasificación", contó Cuestas: "la primera es en Valencia (España) el 6 de diciembre, donde ya estoy en contacto con la organización. Les consulté si era un hecho su realización, ya que hay que hacer una preparación acorde y costear bastantes cosas y me dijeron que sí, que en caso de ser necesario largaría solo la categoría elite".

"De salir todo bien se completaría con Sevilla a finales de febrero y de ser necesario alguna en abril o mayo. La planificación pasa principalmente por estar en forma, algo que pude hacer correctamente y elevar el pico cuando sea necesario", finalizó diciendo.

