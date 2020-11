Maradona: El adiós de Messi, Cristiano Ronaldo y muchas leyendas del fútbol

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

“Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD”, escribió Lionel Messi sobre Diego Armando Maradona, a quien tuvo como entrenador en la selección argentina entre 2008 y 2010.

“Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un genio eterno. Uno de los mejores de todos los tiempos. Un mago inigualable. Se va demasiado pronto, pero deja un legado sin límites y un vacío que nunca se llenará. Descansa en paz, crack. Nunca serás olvidado”, escribió Cristiano Ronaldo.

“Mi amigo se ha ido. ¡Maradona, la leyenda! El argentino que conquistó el mundo con el balón en los pies, pero también por su alegría y personalidad única. Ya lo he dicho algunas veces; de los jugadores que vi en el campo, él fue el mejor. Su paso por el mundo trajo mucha felicidad a su país y nos deleitó a todos. Nunca olvidaré las risas que tuvimos juntos. Ciertamente, nunca fue un adversario. Me llamaba Chapolin y me trataba como a un hermano. Un chico que se fue demasiado pronto. Mi abrazo a los argentinos, a la familia. ¡Qué tristeza, vete con Dios, hermano!”, agregó Romario.

Mis condolencias a la familia de Diego Maradona y que Dios te tenga a su lado.QEPD — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) November 25, 2020

Eterno. Desde muy niño siempre fuiste mi ídolo. Recuerdo que pasaba horas viendo videos tus videos, con la ilusión de algún día ser jugador profesional como tú. Cuando tuve la oportuidad de compartir contigo, me di cuenta de tu gran corazón. pic.twitter.com/KtGHFgHiyM — Radamel Falcao (@FALCAO) November 25, 2020

Diego Armando Maradona, el Pelusa, el Diez, la Mano de Dios, el Pibe de Oro... el fútbol. Gracias, Diego. DEP Maradona. — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 25, 2020

Adiós al pibe de oro. El que nos hizo amar este deporte tan hermoso como es el fútbol. pic.twitter.com/9scm6lwSH1 — Álvaro Recoba (@Chino_Recoba20) November 25, 2020

Se ne va il dio del calcio.. grazie di tutto Diego pic.twitter.com/tOvyQxqWnT — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) November 25, 2020

Eternamente Gracias Diego por todo lo que nos diste!!!

Descansá en paz. Te lo ganaste de sobra ?? pic.twitter.com/mz5sdcALcr — Javier Mascherano (@Mascherano) November 25, 2020

Escribo este mensaje con un nudo en la garganta, el dolor de saber esta terrible noticia , al que fue mi ídolo y amigo !! los locos y diferentes aveces somos incomprendidos... pero guardamos grandes virtudes en el corazón ..!! buen viaje al mas grande de la historia ?? pic.twitter.com/xmHD4jr0rN — Rene Higuita (@higuitarene) November 25, 2020

A man who brought not only unbelievable skill but also true artistry to the pitch. The football world will not be the same without you.



Rest in peace Diego Maradona ?? pic.twitter.com/waXDgNhygK — Edwin van der Sar (@vdsar1970) November 25, 2020

Mon idole est décédée,

RIP Diego Armando Maradona, my first ever football shirt, the man behind my love for football

Gracias El Pibe ??

???? ???? ???? ???? ???? pic.twitter.com/Xns3Z72pxt — Didier Drogba (@didierdrogba) November 25, 2020

Privileged to have met him. Very sad news. RIP Diego Maradona. pic.twitter.com/x2LcIeQPqr — Harry Kane (@HKane) November 25, 2020

Lamento mucho la pérdida de Diego un Fenómeno. Abrazo a toda su gente.Todos lloramos su partida.Que en Paz .Descanse Maestro. — ANTONIO ALZAMENDI CASAS (@Alzamendi_ok) November 25, 2020

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy