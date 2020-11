Fútbol Internacional

Maradona: “Se va un grande que la gente que estaba al lado no lo ayudó”, dijo Ruben Sosa

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona, a causa de un paro cardiorrespiratorio, sigue causando repercusiones a nivel mundial. Varias fueron las figuras del fútbol mundial que se expresaron. Una de ellas: Ruben Sosa.

El exjugador de la selección uruguaya, Inter de Milán y Nacional dejó en claro que la muerte de Maradona, a quien enfrentó en varias oportunidades, la causó mucha "tristeza" y que fue un gran golpe debido a lo joven que era. Tenía 60 años.

"Se va un grande, un grande del fútbol, un grande humano que la gente que estaba al lado no lo ayudó. Me llevo un pibe que amaba el fútbol, que tenía una magia distinta a todos, era el uno", aseguró Sosa en una entrevista con EFE.

El "Principito" recalcó que está noticia lo "sorprendió" porque se "fue temprano". Además, a principio de noviembre, Maradona tuvo una operación y todo había salido bien. Por lo que nadie se esperaba este final.

Por último, Sosa hizo una reflexión sobre el entorno de Maradona que no lo ayudó: "Viste cuando tenés la sensación de que no lo ayudaban. Los que estaban al lado estaban con Maradona, no con el hombre".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy