Maradona: “Fue un suicidio. Diego estaba cansado”, dijo Cahe, histórico médico del "10"

Pasaron tres semanas del fallecimiento de Diego Armando Maradona y este tema sigue causando eco en Argentina. En esta oportunidad habló el doctor Alfredo Cahe, quien fue el histórico médico de cabecera de "Pelusa".

"Cuando lo vi a Diego vivo en la Clínica Olivos, prácticamente dopado y dormido, no pude hablar con la psiquiatra ni con el psicólogo. Se me cerraron las puertas. La única vez que lo vi a Diego, lo vi dormido profundamente", contó Cahe en una entrevista con Canal 9.

Además, añadió una frase que causó mucho ruido: "El segundo día que lo iba a ir a ver, ya se había producido el suicidio. Digo suicidio porque para mí fue un suicidio lógico. Diego estaba cansado... para mí, todos estos acontecimientos de Diego fueron como consecuencia de un suicidio".

"Me acuerdo que una de las mujeres me dijo ‘no quiere vivir más, está cansado de la vida. Ya hizo todo', y cuando salió de la habitación se me comunicó que Diego estaba muerto", puntualizó el médico.

Cahe manifestó que arrojó la posibilidad de internar a Maradona en Cuba. Aunque esta chance fue desestimada por el círculo intimo del excapitán de la selección argentina y nombró al neurocirujano personal de "Pelusa", Leopoldo Luque.

"No pude convencer a Luque de llevar a Diego a Cuba. Me cerró las puertas de la... Bueno, en realidad no era una clínica ni nada, era un lugar donde Diego estaba prácticamente tirado", expresó.

"Lo importante de todo eso es que, en la poca conversación que teníamos, yo le sugerí a Luque que era importante e imprescindible llevarlo a un lugar adecuado previo, acá en la Capital, y después sí dar el segundo paso y llevarlo a Cuba, donde teníamos todo a favor", concluyó.

