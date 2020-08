Manu Ginóbili y Tim Duncan volvieron a juntarse, aunque esta vez para otro deporte

Básquetbol

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Emanuel Ginóbili reconoció, en pleno confinamiento por la pandemia del coronavirus, que recién a los 41 años aprendió a andar en bicicleta. La confesión fue hecha durante un Instagram Live con Juan Martín del Potro, con quien lleva mucho tiempo de amistad.

“No sabía andar en bicicleta hasta hace poco. Nunca me dieron una bicicleta, nunca la tuve. Yo nací en una ciudad y nadie me dio una bicicleta. Además era el tercer hijo y nadie me daba pelota”, recordó el mejor basquetbolista argentino de todos los tiempos el 22 de marzo.

Hoy, un par de meses después de haber cumplido 43 y a casi dos años de su retiro como profesional, Manu sorprendió a todos con una foto a través de sus redes sociales, en la que celebra haber conseguido un compañero de lujo para andar en chiva.

Se trata de Tim Duncan, compañero del bahiense en San Antonio Spurs durante 14 temporadas. El ala-pívot nacido en Islas Vírgenes hace 44 años se retiró en 2016, dos años antes que Ginóbili, y hoy los fans de los Spurs los extrañan a los dos. Por primera vez en 22 temporadas el equipo quedó afuera de los playoffs.

????I found quite a teammate for my first 20 mile ride! ?? I finished exhausted and he was fresh as a cucumber. #TDstillaBeast

????Pavada de compañero conseguí para hacer +30km por primera vez!! Me reventó. Terminé arrastrándome y él como si nada. ??????????? pic.twitter.com/ss0aYioY7o — Manu Ginobili (@manuginobili) August 30, 2020

????"I think I could've gone for five more miles" he texted me afterwards. ??

????"Creo que podría haber hecho 8km más" me escribió después del ejercicio. ??Definitivamente yo no! El viejo va! — Manu Ginobili (@manuginobili) August 30, 2020

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy