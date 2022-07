Manchester United venció al Crystal Palace y Pellistri volvió a no tener minutos

Manchester United derrotó al Crystal Palace 3-1 este martes en Melbourne, donde disputó el tercer encuentro amistoso de pretemporada. Antes goleó al Liverpool 4-0 en Bangkok y al Melbourne Victory 4-1 a domicilio.

Tal como ocurrió en el segundo encuentro, Facundo Pellistri estuvo a la orden del entrenador neerlandés Erik ten Hag pero no ingresó. El uruguayo entró contra el Liverpool y metió un gol, pero en los dos compromisos posteriores permaneció entre los relevos.

El francés Anthony Martial a los 17’, Marcus Rashford a los 48’ y Jadon Sancho a los 59’ anotaron para el Manchester United, que durante el segundo tiempo efectuó 10 modificaciones. Descontó Joel Ward a los 74’.

Entre los futbolistas que no ingresaron, al igual que Pellistri, estuvieron el lateral Luke Shaw y el defensor Eric Bailly. Podrían tener minutos el próximo sábado, cuando los diablos rojos cierren su gira enfrentando al Aston Villa en Perth.

The best bits from our latest #MUTOUR22 success are ready for you to enjoy! ????#MUFC || #MUTOUR22