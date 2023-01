Fútbol Internacional

Manchester City: Guardiola criticó a sus jugadores y a los hinchas por no tener “pasión”

Este jueves Manchester City venció 4-2 al Tottenham por la Premier League, sin embargo, el equipo londinenses, donde fue titular Rodrigo Bentancur, se fue ganando 2-0 al entretiempo, lo que despertó la ira de Pep Guardiola.

El entrenador español dialogó con la prensa luego del partido y fue contundente con sus jugadores: “¿Sabes cuál fue la razón táctica de los cambios? Que perdíamos 0-2. Como perdemos 0-2, entonces reaccionamos. No hay energía, no hay pasión. A Rico Lewis le dan cuatro patadas y no reaccionamos, ¿quién lo defiende?”.

“4 Premier en 5 años, Arsenal lleva 20 años sin ganarla y ahora mata por cada balón, nosotros no. Jugamos bien, ¡oh, hacemos bien la salida de balón y la presión! pero hay algo dentro que no tenemos”, añadió.

Y cerró: “Nos faltan ganas de ganar desde el minuto uno, eso incluye a nuestros aficionados. Son tan silenciosos durante 45 minutos. Estoy aquí y solo escucho a los hinchas de los Spurs. Tienen que empujarnos, exigir más. No puedes ir 0-2 abajo para reaccionar”.

"LA RAZÓN DE LOS CAMBIOS FUE QUE PERDÍAMOS 0-2" Guardiola explicó los motivos de la remontada de Manchester City vs. Tottenham y habló de la temporada de su equipo en la #PREMIERxESPN. pic.twitter.com/Re5h4xJdB3 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2023

