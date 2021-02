Madre de Santiago García: “Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a Mansur”

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Claudia Correa, la madre de Santiago García, habló con los medios mendocinos en conferencia de prensa después del emotivo último adiós que le dieron los hinchas de Godoy Cruz a su hijo. En sus dichos no ocultó su enorme malestar con el presidente del club, José Mansur, a quien responsabilizó del trágico desenlace del Morro.

“Este señor Mansur había acordado con él para darle el pase, pero después se arrepintió, como siempre se arrepiente, y le pidió el otro 50% del pase, que él sabe que estaba gestionado por un señor que se llama Daniel Fonseca, que ahora le debe miles de dólares a mi nieta por las transferencias que nunca le pagó”, explicó.

“Esto le imposibilitó irse y eso lo detonó. Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a José Mansur”, añadió Claudia Correa, a quien Santiago García había llamado por su cumpleaños el pasado lunes, tres días antes del trágico final, según determinó la fiscal del caso tras el análisis del cadáver.

“Este señor Mansur sabía que Santiago estaba desesperado por irse. Eso lo tenía muy mal. Y dijo que era un líder negativo y debería haberlo limpiado. Pero mi hijo siempre fue humilde, bueno, ayudó a todos los que encontró, fue un buen compañero y jamás le faltó el respeto a nadie. Mansur se va a acordar cada día de mí”, señaló.

“Este señor, que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y humillarlo, nunca me contestó. Está en Cariló pasando sus vacaciones y ni siquiera me dio sus condolencias. Sé que la gente lo quería, siempre lo respetó y supo que dio todo por la camiseta. Santiago se enamoró de la ciudad, del club y de los hinchas. Era un ser honesto que no se dejó llevar por ningún negociado que no le sirviera a él ni a su hija”, agregó.

Claudia Correa reconoció que “Santiago estaba gordo porque estaba depresivo y ya no tenía entusiasmo por lo que hacía”. “Estaba solo y este señor volvió a jugar con él. Él como presidente de un club tendría que haber tomado las cosas de otra manera”, lamentó.

“Quiero recordarle al señor Mansur que el aislamiento por COVID 19, en cualquier familia, es muy complejo. Él lo único que hizo fue esperar el negocio. Lo iba a hacer correr por el pasto durante seis meses y eso es lapidario para la emoción, la estima y el deporte. En los negocios de Mansur lo que no marcha se tira y a mi hijo lo quiso tirar. Mi hijo se murió por un negocio. Hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy