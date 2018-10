MMA: El Tonga Reyno se definió citando una frase de la marcha “Mi Bandera”

Más deportes

No reclama más honor

El luchador uruguayo Gastón 'Tonga' Reyno dijo a Efe que está dispuesto a dejar su vida por la bandera de su país en su próxima pelea de Artes Marciales Mixtas (MMA) para conseguir la Copa Combate.

En este torneo, que se realizará el 7 de diciembre en California (Estados Unidos), serán ocho los atletas latinoamericanos que lucharán a lo largo de la jornada para adueñarse de la copa y hacerse con un premio de 100 mil dólares.

Desde un gimnasio en Montevideo, el Tonga comparó estas peleas con la película de culto ‘Bloodsport’ (1988) protagonizada por Jean-Claude van Damme, cinta en la que todos los combates “son la misma noche y queda un solo campeón”.

“Va a ser bien nuevo para mí, por eso me voy ocho semanas antes de la pelea a San Diego, California y me pongo a entrenar a full, porque hasta el metabolismo de tu cuerpo tiene que cambiar”, anotó el treintañero, que cree que para que uno se pueda convertir en león antes tiene que entrenar entre fieras.

Asimismo, señaló que normalmente él entre pelea y pelea suele descansar unos tres días, pero que en este torneo solo dispondrá de 45 minutos entre lucha y lucha.

También declaró que para llegar a la final en la Copa Combate no solo será suficiente con entrenar el ataque, la defensa y tener un buen estado mental, sino que también dependerá mucho de la pelea que haya tenido antes el opositor.

“Imagínate que mi primera pelea sea durísima y esté cansado, pero que el otro haya ganado por un knockout a los 10 segundos. Tengo que ir y enfrentar eso”, detalló el luchador uruguayo, quien hasta ahora sabe que algunos de sus posibles rivales son 'The Bullet' Quintana, representando a Estados Unidos, ‘El Gallito’ Flores, de México, y el peruano Marlon 'Deriko' Gonzales.

Reyno, a diferencia de la mayoría de sus rivales, no se va a meter a esta jaula de ocho lados por el dinero. Si gana la copa, asegura que donará los 100 mil dólares a una fundación uruguaya que trabaja con niños enfermos de cáncer.

“Acá decimos: 'No ambiciono otra fortuna ni reclamo más honor, más honor; que morir por mi bandera'. Lo cantamos desde que tenemos cinco años en la escuela. Yo realmente lo siento, no es que me quiera morir, quiero vivir hasta los 100 años, pero cuando estoy arriba estoy dispuesto a dejar mi vida por la bandera”, recalcó el luchador.

La disciplina que mejor maneja Reyno es el taekwondo, pues en 2010 fue campeón mundial en este deporte de contacto. No obstante, a él le gusta “coleccionar” distintas técnicas, pues todo lo que aprende lo va metiendo poco a poco en su “caja de herramientas”.

Para ejemplificar su teoría relató lo que le pasó en su última pelea contra el estadounidense de origen mexicano Carlos Ochoa: “Yo le hice la mate león, una llave de Jiu-jitsu, él me la hizo a mí 30 segundos antes y yo pude escapar. Pero hace dos años yo no sabía cómo escapar y terminé desmayado en la jaula. Ahora quiero aprender todo tipo de escapes, cosa que si viene alguna otra sumisión pueda zafar y que sea una victoria”.

El reciente triunfo del montevideano ante Ochoa tuvo un sabor especial, pues para Reyno significó empezar con buen pie su debut en la organización Combate Americas.

Con respecto a ser parte de esta liga para hispanos y latinos de MMA, el admirador de Van Damme y las Tortugas Ninja desde los cinco años, declaró que le pareció que era una buena plataforma para mostrar su “estilo de pelea” a otro público, ya que hasta hace poco peleaba en Bellator MMA.

“Yo siempre estaba enfocado a los tres millones de uruguayos, pero dije: ‘¿Qué pasa si me voy a los 200 millones de mexicanos y a los otros tantos que están en Estados Unidos?' Eso es lo que tiene Combate América”, recalcó.

EFE l FútbolUy