MLS: Rossi anotó pero Los Angeles FC cayó 3-1 ante el equipo de Nicolás Lodeiro

Seattle Sounders derrotó a Los Angeles FC 3-1 como local este domingo por una nueva jornada de la Major League Soccer estadounidense (MLS) en un nuevo duelo de uruguayos.

El último campeón trepó al segundo puesto de la Conferencia Oeste con 14 puntos, sumando los cuatro que arrastró del torneo MLS is Back. El cuadro angelino, por su parte, marcha séptimo con nueve por haber heredado cuatro.

Nicolás Lodeiro jugó los primeros 78 minutos en el conjunto ganador, que se impuso gracias a un gol inicial del peruano Raúl Ruidíaz a los 11’ y a dos tantos muy rápidos de Jodan Morris a los 3’ y 4’ de la etapa complementaria.

El uruguayo Diego Rossi, que disputó todo el partido, descontó a los 60’ para LAFC, que tuvo a Brian Rodríguez en cancha los primeros 78’ y a Francisco Ginella ingresando a los 77’.

En el otro partido dominguero, Nashville SC se impuso 1-0 como local al Inter Miami de Diego Alonso con gol del panameño Aníbal Godoy a los 53’.

The @SanManuelCasino Thrill of the Match: Diego Rossi scores his 7th goal of the season. pic.twitter.com/cUZ2xE43YD