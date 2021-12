MLS: New York City FC ganó la Conferencia del Este de atrás y en la hora con 2 uruguayos

Fútbol Internacional

Santiago Rodríguez y Nicolás Acevedo son los dos uruguayos que tienen la chance de salir campeones en la MLS este sábado cuando el New York City FC se enfrente al Portland Timbers, que ganaron la Conferencia del Oeste.

En la tarde del domingo el equipo de los uruguayos jugó y ganó su primera final de Conferencia contra Philadelphia y la ganó de atrás y en la hora 2 a 1 con goles de Morales y Magno.

El ex Nacional fue titular y disputó los 90 minutos del partido mientras que el “cacha” estuvo en el banco de suplentes.

El partido comenzó cuesta arriba para los ciudadanos al recibir un gol en contra a los 63 minutos.

PHILLY BREAKTHROUGH



Liftoff at Subaru Park! An own goals puts the hosts ahead.#PHIvNYC // @Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/Ei97Z4pFwC — Major League Soccer (@MLS) December 5, 2021

Afortunadamente para el equipo del Citi Group, Maxi Morales encontró una pelota suelta tras un mal despeje defensivo y puso el empate dos minutos más tarde.

Quedaban tan solo dos minutos cuando Gudmundur Thorarinsson recuperó una pelota en el borde del área rival y metió un pase al medio para que Talles Magno solo tuviera que empujarla.

De esta forma New York CFC ganó su primer trofeo de la MLS y espera ampliarlo a 2, en la final del campeonato ante Portland el sábado 11 a las 17 horas.

Así lo festejaron los uruguayos:

