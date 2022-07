MLS: Mauricio Pereyra aportó un golazo y Santiago Rodríguez una asistencia

Fútbol Internacional

Orlando City empató 1-1 en su visita al Atlanta United por la Major League Soccer (MLS) estadounidense y quedó quinto en la Conferencia Oeste con 30 puntos, seis más que su rival de turno, que está 11.º con un partido menos.

El primer tanto del partido fue para el equipo de los uruguayos a los 10’. Mauricio Pereyra anotó con un espectacular tiro libre que dejó parado al argentino Rocco Ríos. A los 71’ empató el mexicano Juan José Purata.

Pereyra jugó los primeros 86 minutos, Facundo Torres los 68 iniciales y César Araújo todo el partido en el cuadro de Orlando, que es dirigido por el colombiano Óscar Pareja.

En otro de los partidos del domingo, New York City FC le ganó el derbio a New York Red Bull por 1-0 a domicilio con tanto del argentino Valentín Castellanos, ex City Torque.

La asistencia fue un exquisito y certero envío de Santiago Rodríguez, quien fue sustituido ya en tiempo adicional. Antes, a los 78’, salió Nicolás Acevedo, quien también arrancó de titular.

Los ciudadanos quedaron segundos en el Este con 38 puntos, uno menos que Philadelphia Union y con un partido pendiente. Su rival de turno marcha tercero con 33.

