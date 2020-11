MLS: Lodeiro anotó y fue figura en el 3-1 de Seattle Sounders sobre Los Angeles FC

Los octavos de final de la Major League Soccer (MLS) estadounidense se cerraron este martes de noche con la victoria de Seattle Sounders por 3-1 como local sobre Los Angeles FC, que para el partido más importante del año no pudo contar con Diego Rossi y Brian Rodríguez, contagiados de coronavirus en el brote registrado en la selección uruguaya.

El primer gol cayó a los 18’, cuando tras una buena jugada colectiva apareció Nicolás Lodeiro para desnivelar con un zurdazo al primer palo. Tres minutos después dispuso de un penal el conjunto angelino, pero el mexicano Carlos Vela lo remató muy mal y a las manos de Stefan Frei, que lo esperó parado y atrapó el balón sin problemas.

El peruano Raúl Ruidíaz metió el 2-0 a los 66’ y Eduard Atuesta descontó a los 77’, cuatro minutos después del ingreso de Francisco Ginella en el equipo perdedor. La ilusión para Los Angeles duró apenas tres minutos, ya que a los 80’ Jordan Morris selló el resultado.

El equipo de Lodeiro, que fue elegido figura del partido, será rival de Dallas FC el próximo miércoles como local en las semifinales de la Conferencia Oeste, mientras que el otro cruce será entre Sporting KC y Minnesota United el mismo día. En el Este, jugarán el domingo Orlando City-New England Revolution y Columbus Crew-Nashville.

