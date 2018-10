MLS: El actor norteamericano Will Ferrell lideró la barra de aliento de Los Ángeles FC

Fútbol Internacional

El actor estadounidense Will Ferrell, además de ser unos de los propietarios del equipo de la MLS, Los Ángeles FC donde milita Diego Rossi, es un hincha acérrimo del club y lo volvió a demostrar una vez más.

En el duelo ante Vancouver Whitecups, la reconocida figura mundial se paró enfrente a una de las tribunas de cabecera y lideró el cántico de aliento de los hinchas, con coreografía incluida.

Al grito de "Jump for LA Football Club, Olé, Olé" (salta por Los Ángeles FC), se trasnformó por varios minutos en el líder de una de las aficiones más bullangueras de los equipos del país norteamericano.

No te pierdas de ver el espectáculo que dieron en las tribunas:

Will Ferrell leading the cheers! “Jump for L.A. Football Club , Ole, Ole!” pic.twitter.com/9L5bQ1jjtI — Pablo Alsina (@PabloAlsina) 21 de octubre de 2018