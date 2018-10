MLS: Diego Rossi anotó por duplicado en el empate de Los Ángeles con Vancouver

El delantero uruguayo Diego Rossi mantiene su paso goleador en la MLS, ahora anotando por dos en el empate 2-2 de Los Ángeles FC con Vancouver Whitecaps, de Nicolás Mezquida que no vio acción.

Rossi apareció a los 5' para abrir la cuenta tras buena asistencia del mexicano Carlos Vela, que metió un pase justo para que el uruguayo entrara en el área y definiera con precisión para vencer al golero australiano Stefan Marinovic.

????? Diego... ROSSI!!!



Diego's 11th goal of the season gives us the early lead!#LAFCvVAN pic.twitter.com/4pcPiDcWmV