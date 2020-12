MLS: David Beckham se ilusiona con volver a juntar a Lionel Messi y Luis Suárez

Fútbol Internacional

Lionel Messi le hizo un guiño enorme a la Major League Soccer (MLS) estadounidense el pasado fin de semana, cuando en una entrevista con ‘La Sexta’ reconoció que le gustaría jugar en esa liga. De inmediato la propia MLS devolvió la pared y los fanáticos se ilusionaron.

“Siempre dije que me gustaría vivir la experiencia de la liga de Estados Unidos, pero no es por ahora. No pienso en cómo terminará la temporada porque hoy por hoy no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer porque tampoco lo sé”, dijo el rosarino. “Por aquí siempre serás bienvenido Leo”, respondió la cuenta de la MLS en español.

Según informó Catalunya Radio, el Inter Miami es el principal interesado en el atacante argentino, pero no lo llevaría solo. También tiene en carpeta a Luis Suárez, por quien ya realizó gestiones incluso antes de marcharse del Barcelona. La franquicia de David Beckham pretende reunir a los amigos rioplatenses, pero no antes de 2022.

En el caso de Messi, su contrato con el Barcelona expirará el próximo 30 de junio, por lo que a partir del 1.º de enero ya estaría apto para firmar un precontrato con otra institución. El vínculo de Suárez se extiende hasta mediados de 2022, pocos meses antes del Mundial de Qatar.

