MLS: Buen debut de Brian Rodríguez en el 3-3 clásico entre Los Ángeles y LA Galaxy

Los Angeles FC empató 3-3 con LA Galaxy de local en el derbi angelino este domingo de noche, en lo que fue un partidazo. A los 16 minutos ganaban 3-1 los visitantes con un descollante Zlatan Ibrahimovic, pero el dueño de casa igualó en el complemento y hasta pudo haber ganado.

A los 2’ abrió el score el sueco Zlatan Ibrahimovic con una buena definición de zurda tras pase del argentino Cristian Pavión, pero 10 minutos más tarde igualó el ghanés Latif Blessing de cabeza aprovechando un rebote del arquero David Bingham ante un cabezazo previo de Diego Rossi.

Ibrahimovic metió su segundo tanto a los 15’ en posición dudosa y eludiendo al guardameta Tyler Miller, y un minuto después aumentó Pavón con una buena diagonal desde la izquierda y mejor derechazo al primer palo. El cuadro dirigido por Guillermo Barros Schelotto aprovechaba las facilidades de su rival y pintaba para golear.

A los 46’ del primer tiempo descontó Blessing aprovechando un rebote en el área y gambeteando al arquero, y a los 53’ selló el 3-3 Carlos Vela tras una buena pared con el canadiense Mark Kaye. Fue lo último relevante del canadiense, que a los 61’ salió con molestias en el posterior.

La salida de Vela coincidió con el ingreso de Brian Rodríguez, que redondeó un buen debut pese a no convertir ni a aportar asistencias. Con su habitual estilo encarador, el riverense aportó un par de desbordes, gambeteó y exigió al arquero Bingham con un potente zurdazo que terminó yéndose al córner.

????@Brodriguez_16 nearly gives us the lead. Keep the pressure on. #LAFCvGAL 3-3 pic.twitter.com/Vv6XRJns4o