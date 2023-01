Luis Suárez y su gran presente en el Gremio: “La calidad uno la tiene de por sí”

Fútbol Internacional

Luis Suárez volvió a vivir otra de esas jornadas importantes en su carrera, ahora debutando en el Campeonato Gaúcho ante Caxias de visitante y anotando el gol del triunfo 2-1 que aseguró los tres puntos para su conjunto.

“Esta clase de cotejos se hacen difíciles porque el rival se hace fuerte jugando de local”, comenzó diciendo el uruguayo entrevistado una vez finalizado el juego, el cual debieron remontar tras ir cayendo 1-0-

“Estos partidos del estadual siempre van a ser difíciles y complicados", reflexionó el salteño anticipando lo que se viene por delante.

Consultado sobre algunos momentos de fastidio que se le notaron en el trámite, el Pistolero fue clarito: “no es que me enoje con mis compañeros, yo también a veces me equivoco, me apresuro a jugar rápido y por momentos hay más tiempo . A medida que pasen los partidos, nos vamos a ir conociendo mejor y entendiendo que es lo fundamental".

Y sobre sus cuatro goles en dos partidos, cerró: “fueron partidos diferentes, el otro día (triunfo 4-1 por la Recopa Gaúcha ante São Luiz) era una final, jugando de local, con nuestra gente y un rival que era menos que nosotros y quedó demostrado. La calidad uno la tiene de por sí y hay que tratar de adaptarse a los movimientos y al equipo, no tanto al fútbol”.

