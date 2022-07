Luis Suárez entrena mientras define su futuro, con Nacional como una de las opciones

Fútbol uruguayo

"No hay que generar expectativas desmedidas", dijo José Fuentes y aclaró: "dentro de su gama de posibilidades, Nacional es una de ellas”.

Luis Suárez continúa entrenando de forma individual en España mientras estudia cual será su club para el próximo semestre y así lo hizo saber a través de sus redes sociales donde publicó una foto con la leyenda: “mirando hacia adelante y positivo”.

Una de las opciones que maneja el “Pistolero” es un posible retorno a Nacional y así lo hizo saber el presidente de los tricolores, José Fuentes, entrevistado en “La Oral Deportiva” (9.70 AM): “seguimos en contacto, enviándonos mensajes, pero no hay que generar expectativas desmedidas. Lo que si es cierto es que dentro de su gama de posibilidades al día de hoy, Nacional es una de ellas”.

Los hinchas albos generaron toda una movida a través de las redes sociales con el hashtag “Suárez a Nacional” donde le piden al delantero su regreso al club donde se formó.

“Él necesita competir, llegar bien a la selección y eso se lo podemos ofrecer”, expresó Fuentes más tarde: “arroparlo, cobijarlo, estar cerca del complejo Celeste, tener competencia”

“Luis no cierra ninguna puerta, está viendo y definiendo, pero no hablamos ni de tiempos, ni nada. Nos dijo que es una de las posibilidades que maneja y estamos haciendo lo que tenemos al alcance”, siguió contando y amplió: “sabe cuáles son las posibilidades de Nacional, es claro que no vendría por dinero, lo haría por amor al club”.

Y cerró: “Nacional le da la posibilidad de hacer el contrato por el tiempo que quiera. Sería un salto de calidad para la institución, la liga local y el fútbol uruguayo por lo que genera”.

