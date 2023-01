Luis Suárez cumple 36 años y los clubes donde hizo historia lo recordaron a puro gol

Luis Suárez está cumpliendo 36 años y lo festeja respondiendo mensajes de agradecimiento, o al menos eso es lo que se ve a través de las stories de su cuenta de Instagram.

Desde excompañeros como Fernando Muslera, Bruno Silva, Santiago Ramírez o Brian Ocampo, hasta los clubes por los que pasó dejando una huella imborrable a puro grito de gol.

A excepción del Groningen, que todavía no le dedicó un mensaje, todos los demás ya lo saludaron en su día. Ajax lo hizo repasando sus mejores goles con el club, Liverpool recordó uno, Barcelona otro y el Atlético de Madrid uno más.

La cuenta de La Liga de España y la selección uruguaya no quisieron ser menos y también le dedicaron un mensaje al igual que Nacional, que llamó a sus hinchas a dedicarle algunas palabras al goleador.

Gremio, que ya disfruta de sus goles, también hizo una publicación referente al cumpleaños de Suárez y espera volver a contar con su cuota anotadora este miércoles, cuando reciba al Brasil de Pelotas por el Campeonato Gaúcho.

The one and only...????