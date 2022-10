Luis Suárez: Su vuelta al país, los candidatos al Mundial y “no descartemos a Uruguay”

Fútbol uruguayo

“A Benja le encanta que la pelota pique distinto en las canchas de baby. Me encanta que me diga eso”, contó en un mano a mano con FútbolUy.

Por José Luis Calvete

joselocalvete

Luis Suárez dialogó en extenso con FútbolUy y tocó todos los temas. Tanto, que la nota se dividirá en cuatro partes que serán publicadas entre hoy y el lunes. Desde cómo se siente en su retorno a Uruguay hasta lo que espera del Mundial de Catar, pasando por el diálogo con el juvenil Alan Matturro o sus consejos para Darwin Núñez.

Consultado por ese lugar en el mundo donde puede pasar inadvertido sin acaparar la atención de los presentes, acercándose bastante a vivir unas horas como una persona normal, comenzó rompiendo el hielo con una sonrisa: “¡Adentro de mi casa!”.

Si bien hubo sitios en los que pudo disfrutar junto a su familia, asegura que “siempre hay alguien que te queda mirando y te encuentra cara conocida pero no sabe, entonces termina googleando y saca quién sos”. No obstante, reconoce los “pros y las contras” de esa exposición y dice estar “acostumbrado y disfrutando de cada etapa”.

Disfrutando como Benjamín de las canchas de baby

Si en el resto del mundo no puede pasar inadvertido, mucho menos en su país. No obstante, lo disfruta aunque quede registrado cada paso que da, como ese picadito que jugó hace algunas semanas con un grupo de niños en una cancha de barrio.

“Disfruto mucho de esos momentos, de ver a mis hijos jugando al fútbol y disfrutando de sus amigos. Disfruto de que mi hijo celebre su cumpleaños con amigos del colegio y del fútbol, que son de diferentes escalas, pero todos juntos. Y eso es lo que tiene Uruguay, que disfruten de toda esa edad. No importa de qué colegio ni de qué parte vengan”, reflexionó.

Recordó los cumpleaños de su infancia en los que siempre estaba “ese amigo que tenía más”, siendo él “el que tenía menos”. “Pero fui niño y nunca hice separación de nada”, señaló, y destaca ser visto por sus amigos “como Luis, el papá de Benja y de Lauti”. “Me gusta ir y disfrutar de mi hija haciendo hípica. Soy consciente de que a veces estoy más limitado si hay mucha gente, pero disfruto de todo esto que estoy viviendo”, valoró.

Y volvió a insistir con la palabra “disfrutar” al hablar entusiasmado de su hijo Benjamín, de nueve años, quien descubrió que el pique de la pelota en las canchas infantiles no es igual al que estaba acostumbrado en España. “Pero le encanta, y a mí me encanta que me diga eso”, reconoció, señalando también que está “feliz y contento” por la decisión de haber vuelto a Uruguay.

El Mundial: “No descartemos a Uruguay”

Esa decisión de retornar al club que lo formó está directamente relacionada con su deseo de llegar en buena forma a la Copa del Mundo que comenzará en poco más de un mes, y para la que no se animó a reducir el selecto grupo de candidatos históricos.

Nombró a Brasil, Argentina, España, Alemania y Francia, “que es la última campeona”, y advirtió: “No descartemos a Uruguay”. “Siempre hay que tener esa expectativa y siempre hay alguna sorpresa. Hay que tener cuidado. Los partidos del Mundial siempre son muy complicados y son en diferente época. Hay muchos candidatos pero después hay que demostrarlo en cada partido”, resumió.

Sobre Uruguay, opinó que Catar 2022 lo encuentra “con la mezcla de jugadores jóvenes que vienen en progresión a muy alto nivel, con confianza y agarrando protagonismo en la selección, mechados con jugadores de experiencia”.

Si bien esos referentes “físicamente ya no son lo de antes y dieron todo en Uruguay”, llegan “con la experiencia y el pensamiento de que vaya más rápido la cabeza”, por lo que pueden “ayudar a que Uruguay haga un buen Mundial y nos sintamos orgullosos de pelear hasta el final”.

“¿Y por qué no soñar en grande? Tenemos jugadores que están a grandísimo nivel en Europa, o a Giorgian (De Arrascaeta) y Nico de la Cruz acá en Sudamérica. Tenemos que demostrarlo dentro de la cancha”, comentó.

España y Argentina, candidatos con viejos conocidos



Respecto a si le gustaría que Argentina ganara el Mundial en caso de que no pueda hacerlo Uruguay, dada su relación con Lionel Messi, fue claro: “Como amigo y por la relación especial que tenemos con Leo, me encantaría por verlo feliz. Se lo merece por todo lo que ha hecho en su carrera y porque viene de ganar una Copa América, pero prefiero que gane Uruguay”.

Otra selección de la que puede hablar con propiedad es la de España, dadas las presencias de muchos futbolistas con los que fue compañero en Barcelona y Atlético de Madrid, además de un entrenador como Luis Enrique al que ya ha elogiado muchas veces en diferentes expresiones públicas.

“España es candidata por la clase de jugadores que tiene. Mezcla y varía mucho, y tiene una intensidad muy alta a nivel competitivo. Tiene a un entrenador que es el mejor en aspectos psicológicos y tácticos. Es muy bueno Luis Enrique y en ese aspecto los puede manejar muy bien. Jugó un Mundial, estuvo en el Barcelona y sabe llevar ese tipo de situaciones. Los puede hacer llegar lejos”, afirmó.

