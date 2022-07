Luis Suárez: “No había nada que me sedujera más que jugar en River hasta este momento”

Fútbol Internacional

“Si Nacional ve que abrí las puertas en River, ¿por qué no haberlo intentado?”, se preguntó el salteño, y explicó por qué no iría a Brasil.

Luis Suárez habló en ESPN F12 este jueves y confirmó que aún no tomó una decisión respecto a su futuro, pero eligió a un medio argentino de referencia para hacer público que no jugará en River Plate, más allá del agradecimiento que mostró al club y a su entrenador, Marcelo Gallardo, por el interés.

“Propuestas hay muchas. Tengo la suerte de haber tenido una linda carrera y las puertas están abiertas en todos lados. Una posibilidad que me motivó fue la de River”, señaló, y confirmó que, de haber clasificado a cuartos de final de la Copa Libertadores, la chance del elenco millonario era muy grande.

“Era un privilegio y un orgullo tener esa posibilidad. No es que uno haya puesto condiciones. Yo por un tema reglamentario no podía jugar los octavos de final porque cuando empezaron yo pertenecía al Atlético. Decidimos que lo mejor era que si avanzaban a cuartos estaría muy entusiasmado”, comentó.

Suárez reconoció que le daba ilusión jugar la Libertadores pensando en ganarla “por un tema deportivo, por la competencia”. “Era lo que habíamos hablado”, añadió sobre sus charlas con Enzo Francescoli, mánager general del club, y con Gallardo.

“Me motivaba la Libertadores. Al quedar River eliminado, las posibilidades bajan y hoy lo hablamos con Enzo. Quedamos en seguir hablando y soy un agradecido por el interés”, señaló, y agregó que la decisión “no era un tema económico y nunca se habló de eso”.

“Era una motivación deportiva y llegar bien al Mundial me seducía. Mi prioridad desde un principio era y es quedarme en Europa, pero la posibilidad de ir a River iba a ser muy grande si clasificaba. No había nada que me sedujera más que jugar en River hasta este momento”, admitió.

Respecto a su futuro, comentó que no tomó la decisión “porque en Europa el mercado recién se abre y opciones hay”. Asimismo, dejó a un lado la chance de jugar en Brasil como consecuencia de la intensidad de su calendario. “Lo descarté desde un principio. Soy muy familiero, juegan muchos partidos y uno no está nunca en su casa. Eso te frena un poco”, explicó.

En relación a la oportunidad de recalar en Nacional, recordó que si bien hace un mes y medio dijo que su prioridad era seguir en Europa, River Plate le insistió y él valoró ese interés de los millonarios porque “el jugador necesita cariño y que lo quieran”. Por contrapartida, no percibió eso del club que lo formó y del que es hincha.

“De Nacional no hubo eso y me llamó la atención”, dijo. “Si ellos ven que yo abrí las puertas en River, ¿por qué no haberlo intentado? Uno como hincha del club y por haber salido de ahí se siente un poco dolido, pero no hay nada de que ahora me vengan a llamar y a ofrecer porque ahora no está esa posibilidad. Como uruguayo un poco te irrita”, disparó.

Cuando se le preguntó si Barcelona es su casa, respondió: “Mi casa siempre va a ser la selección de Uruguay, Nacional y el Barcelona por el cariño que he recibido en esos clubes”, dijo, y no descartó volver al conjunto culé, más allá de saber que es un club que “vive del día a día con jugadores jóvenes y uno ya tuvo su etapa”.

