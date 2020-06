Luis Suárez: “Después de tanto esfuerzo, sacrificio y trabajo ya por fin tengo el alta”

Después del entrenamiento celebrado este sábado, el delantero 'charrúa', que en las últimas semanas se había ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros, tiene luz verde para jugar con el primer equipo, que regresa a la competición el próximo 13 de junio ante el Mallorca.

El máximo goleador de la selección uruguaya escribió en su cuenta de Twitter la alegría por haber recibido el alta médica: "Después de tanto esfuerzo, sacrificio y trabajo ya por fin tengo el alta".

Después de tanto esfuerzo, sacrificio y trabajo ya por fin tengo el alta ??????????#siemprepositivo #esfuerzomaximo #focusfuture



After so much effort, sacrifice and work I have finally registered alta #alwayspositive ???????? pic.twitter.com/piOWSJk39E