Básquetbol

Luis Scola no jugará más en Italia y todavía no definió si retirarse o seguir jugando

“He decidido no jugar más en la Euroliga”, expresó el ala-pívot argentino de 40 años, quien definirá su futuro “en las próximas semanas”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

“Después de reflexionar profundamente, tomé la primera decisión con respecto a la próxima temporada. He decidido no jugar más en la Euroliga, ni en el Milano ni con otro equipo”, expresó Luis Scola en declaraciones difundidas por el Olimpia Milano de Italia.

“Quiero agradecer a Olimpia por darme esta oportunidad. Fue un año divertido en el que experimenté un buen ambiente, donde me sentí como en casa. Por otro lado, no he decidido si retirarme del básquet para siempre o seguir jugando en otra competencia”, agregó.

“Tomaré una decisión final durante las próximas semanas”, concluyó el ala-pívot argentino de 40 años, quien había resuelto defender al equipo italiano en la temporada 2019/20 para llegar con el mejor ritmo y nivel de competencia posible a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La postergación de la máxima cita del deporte mundial para 2021 generó un manto de incertidumbre respecto a la presencia de Scola, quien para entonces tendrá 41 años. El retiro parece inminente, pero sería el propio jugador el encargado de anunciarlo este mes.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy