Fútbol uruguayo

Luis Romero se refirió a la posible llegada de Luis Suárez: "No puede venir a Nacional"

No le tembló el pulso

Luis Romero, exjugador de Nacional entre 2004 y 2006 y con pasado en Peñarol, dialogó con Quiero Fútbol de Sport 890 sobre la posible llegada de Luis Suárez al tricolor y aseguró que para él, el salteño no debe recalar en el fútbol uruguayo.

"Para mi Suárez no puede venir a Nacional", comenzó diciendo. "Lo miro como hincha del fútbol y de Uruguay. Es ídolo del país, como lo era (Diego) Forlán cuando dio el paso de ir a Peñarol", añadió.

Aseguró que "hay patrimonios de Uruguay y del hincha, que se identificaron con la camada de Luis Suárez, de (Edinson) Cavani, de Forlán, de (Diego) Lugano". "Ya no tienen camiseta, al ponérselas, se dividen las aguas", apuntó.

"Nacional es mucho más grande que Luis Suárez", afirmó, y ahondó: "Están bien las condiciones que se plantean, pero por algo no ha podido arreglar. Acá no es 'yo vengo a jugar tantos minutos' porque no se como va a estar y adelante hay un delantero que ayer hizo dos goles.

"Que va a generar un montón de cosas para Nacional, no tengo dudas, pero es muy delicado", sostuvo. "Sos muy querido hasta el momento que entras a una cancha, tanto Peñarol como Nacional te exige estar a una altura", continuó.

"La macaneó en abrir la boca" y "ahora quedó preso de sus palabras", aseveró, además de que "ahora ves a Nacional y juega a algo. Viene Suárez y movés toda esa estructura, ¿para bien? no lo sé".

"Nacional está espectacular" y "cuando entre a la cancha tiene que rendir, ya no es el generador de antes, tienen que jugar para él", sumado a que "lo va a tener por tres meses y después no lo tendrá más", cerró.

