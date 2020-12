Luis Mejía se despidió de Nacional: “Me voy de una manera que realmente no quería”

Fútbol uruguayo

Llegó a su fin la etapa de Luis Mejía en Nacional. El panameño estuvo en el tricolor durante cinco años, pero con el arribo de Jorge Giordano perdió la titularidad ante Sergio Rochet. Esto, y sumado a que su contrato se vence el próximo 31 de diciembre, llevó a que el arquero no siguiera en el club.

Mejía, a través de sus redes sociales, escribió una carta de despedida a todos los hinchas de Nacional: "Me voy campeón Uruguayo, me voy invicto en clásicos oficiales, me voy de una manera que realmente no quería, pero llegó el momento de tomar otro camino".

"Gracias a todos los hinchas que siempre me apoyaron, esa gran hinchada que siempre nos acompañó sin importar las circunstancias, gracias al pueblo uruguayo por su respeto, gracias a todos mis compañeros de estos cinco años", recalcó el panameño.

Por último, dejó en claro que será un hincha tricolor más: "¡Esté donde esté voy a seguir al Bolso porque ahora tienen otro panameño hincha de Nacional, muchas gracias!"

