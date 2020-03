Luis Enrique y su salida como DT del Barcelona: “No tenía mucho más para ofrecer”

Fútbol Internacional

El actual entrenador de la selección española, Luis Enrique Martínez, está muy ligado al Barcelona tanto como jugador y como director técnico. El gijonés dirigió al club catalán desde la temporada 2014/2015 hasta el 2016/2017 y ganó un total de nueve títulos. Entre ellos: la última Champions League que levantó Lionel Messi (2014/2015).

El técnico tuvo un encuentro con los seguidores de los canales digitales de la Federación Española de Fútbol y explicó cuál fue la razón que lo llevó a salir del Barcelona: "Lo dejé porque pensaba que no tenía mucho más que ofrecer. La relación jugador-entrenador a este nivel es muy intensa, además de mi agotamiento físico y personal, pensaba claramente que necesitaban alguien que les pudiera aportar más cosas".

Luis Enrique no le cerró las puertas a un posible regreso al blaugrana: "De todos los clubes a los que he entrenado tengo una relación muy especial con el Barcelona. Allí pasé la mayoría de mi carrera como jugador y entrenador y me siento muy afortunado. A cualquiera de los equipos que he entrenado podría volver, tengo muy buena relación y espero que ellos tengan el mismo feeling".

Por último, se refirió a lo que un entrenador le puede aportar al astro argentino Messi: "No se le puede decir como tiene que regatear, pasar o tirar porque es un artista y no se le asesora en eso, pero todo lo que sea sistemas, situaciones de juego, cosas a nivel global se le dice como presionar, como tiene que estar posicionado para recibir balón".

