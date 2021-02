Lugano y multa a Cavani: “Un acto conquistador de los ingleses para mostrar superioridad”

Fútbol Internacional

Diego Lugano, el excapitán de la selección uruguaya, dio una entrevista al portal 90 minutos y tocó varios temas. Entre ellos: la salida de Luis Suárez del Barcelona, su buen rendimiento en el Atlético de Madrid y la sanción de la Federación Inglesa (FA) a Edinson Cavani.

La "Tota" habló sobre la salida del "Pistolero" del culé: "Los grandes equipos a veces toman este tipo de decisiones cuando tienen que justificar una mala temporada para su gente, siempre hay que cortar una cabeza, a veces un técnico, a veces un referente y en este caso le tocó a Luis".

"Creo que por el hecho de ser sudamericano corrés con una desventaja en Europa, un poco más todavía en Barcelona, pero obviamente que no lo afectó porque sigue en gran nivel. El carácter competitivo que tiene, que genera gran admiración de los compañeros que estuvimos con él", sostuvo.

Suárez pasa por un gran momento del Atlético de Madrid: el "Colchonero" está en la cima de la Liga de España y el salteño es el máximo goleador del certamen con 16 gritos.

"El Atlético es el equipo más uruguayo de Europa. Simeone juega a la uruguaya, siempre ha tenido referentes uruguayos en su equipo, entonces no teníamos dudas de que cuando Luis fue al Atlético iba a calzar justo, porque juega como Uruguay".

"Es una revancha para él porque siempre, desde muy gurí, necesitaba para motivarse el desafío de estar peleando con alguien. Si no es con un rival, con un zaguero, con uno de la afición adversaria. Siempre lo motivó eso y lo hace más competitivo, es como una rebeldía interna que tiene. Como siempre lo dije, Luis es un caso muy particular porque se lo conoce como un jugador competitivo, pero siempre fue recontra leal y dedicado a los compañeros. Él representa la cultura fútbol de Uruguay", puntualizó.

Lugano abordó el tema de la sanción de la FA a Cavani por el caso del "gracias negrito": "Fue una barbaridad el acto imperialista y de conquistador de los ingleses de querer dar muestras de su prioridad, decir que lo que hacemos en nuestra cultura está mal y sólo vale lo que ellos piensan allá".

"La FA tuvo que retractarse diciendo que Edi no tuvo un acto racista, pero no basta porque se lo multó y su imagen fue dañada. Nos sentimos totalmente invadidos en nuestra cultura y están siendo racistas, al querer eliminar el racismo. Porque no hay nada más racista que entender que tu manera de pensar es superior a la de todo un país como el nuestro", concluyó.

