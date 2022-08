Lucas Torreira saldrá del Arsenal y continuará su carrera en el Galatasaray

Lucas Torreira completó una temporada fantástica en la Fiorentina, pero tras no llegar a un acuerdo para su compra, el mediocampista regresó al Arsenal, donde realizó la pretemporada.

En 2018, el equipo inglés desembolsó 30 millones de euros, pero tras dos años a buen nivel, salió cedido al Atlético Madrid, donde jugó poco, y a la Fiore, donde fue de los mejores jugadores de la Serie A en su posición.

El fraybentino finaliza contrato en junio de 2023, por lo que el equipo Ganner le buscabba una salida, debido de que el entrenador español Mikel Arteta no lo iba a tener en cuenta.

Valencia fue el primer equipo que se interesó con fuerza, producto de que Gennaro Gattuso lo pidió exclusivamente. Finalmente no llegaron a un acuerdo y dialogó con José Mourinho para recalar en la Roma, pero tampoco se dio.

Finalmente apareció el Galatasaray de Turquía, equipo que ofertó 7 millones de euros, incluyendo variables, para hacerse de sus servicios. Según la prensa europea, el jugador, después de varios días, dio el sí para llegar a la Süper Lig.

De esta manera, Torreira buscará minutos de cara al Mundial de Catar y jugará con Fernando Muslera, que es el capitán del equipo y que jugará su 12° temporada en el equipo de Estambul.

