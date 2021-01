Los últimos mensajes de Santiago Rodríguez y Gonzalo Castro como jugadores de Nacional

Fútbol uruguayo

Luego de que Rodrigo Amaral, Ayrton Cougo y Luis Mejía se despidieran de Nacional la pasada semana a través de las redes sociales, sabiendo que sus contratos no serían renovados, este jueves fue el turno de dos de los jugadores más importantes de 2020; Gonzalo Castro y Santiago Rodríguez. Sebastián Fernández no lo hizo porque no usa redes.

“Hemos tenido diferentes momentos en lo deportivo, pero siempre con el compromiso y el respeto que Nacional merece. En lo personal, muy feliz por defender los colores que siempre ame, amo y amaré toda la vida, con aciertos y errores, pero dejando todo por esta camiseta. Que el 2021 venga lleno de éxitos”, escribió Rodríguez.

El futuro inmediato del mediapunta de 20 años aún es incierto. Si bien en algún momento se manejó la intención de que siguiera en el club hasta el final del Campeonato Uruguayo, esa opción quedó descartada. La idea inicial era que recalara en Torque, pero recién podría hacerlo a partir del Apertura 2021. El City Group podría cederlo al exterior.

El Chory Castro publicó un mensaje con “sensaciones encontradas” y manifestó su agradecimiento por haber “podido disfrutar de lo maravilloso que es jugar al fútbol y con el plus de haberlo podido hacer en el club del que soy hincha y haber logrado títulos”.

Ex futbolistas de Nacional y algunos del plantel actual le dieron su apoyo público y le dejaron un mensaje tras conocerse la noticia de que no continuará en el club.

Como compañeros, de los mejores que tuve.

Como personas, los valores y los códigos siempre claros.

Como jugadores, con mirar sus carreras es suficiente.

Como hincha de nacional, gracias por ser hinchas dentro de la cancha!

Ustedes son Nacional ?????? pic.twitter.com/IOuEZwQGeC — Carlos de Pena (@carlosdepena) December 31, 2020

Feliz año hermano

Una lastima me duele mucho que no sigas en @Nacional , cómo hincha siempre te quiero en el Club y más con el nivel que terminaste .

El vestuario seguro te va a extrañar por lo importante que sos para el grupo . Abrazo Feliz año https://t.co/aKWYwPpq30 — Sebastian Viera (@sebavierareal) December 31, 2020

