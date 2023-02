Los mensajes de aliento del plantel del Tottenham Hotspur para Rodrigo Bentancur

Tottenham Hotspur hizo oficial este lunes el anuncio de la lesión de Rodrigo Bentancur, cuyo diagnóstico se supo ya el domingo: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que se perderá lo que resta de temporada para su club.

El mediocampista uruguayo de 25 años estará entre seis y ocho meses sin jugar, por lo que sus compañeros lo van a extrañar y así se lo hicieron saber no solo por privado, sino también a través de las redes sociales.

“Lo que voy a extrañar esos mates toro”, le escribió el argentino Cristian Cuti Romero. Vas a volver más fuerte que antes. Dale lpqtp”, agregó el zaguero campeón del mundo.

“Fuerza en tu recuperación hermano. Volverás pronto”, fue el mensaje de Heung-min Son, quien publicó una foto del abrazo que se dieron previo al partido que protagonizaron en la Copa del Mundo de Catar. Pedro Porro, Emerson Royal y Dejan Kulusevski también le escribieron.

We can confirm that Rodrigo Bentancur has ruptured the anterior cruciate ligament in his left knee and will be out of action for the remainder of the campaign.



He will undergo surgery before beginning his rehabilitation with our medical staff.



We're all behind you, Rodrigo ?? pic.twitter.com/Jfk6oUScHm