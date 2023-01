Los gaúchos no lo pueden creer: Suárez fue en chancletas al súper y de paso compró un BMW

El pasado martes, el goleador uruguayo Luis Suárez debutó con la camiseta de Gremio de Porto Alegre, y su estreno no pudo ser mejor. Anotó tres de los cuatro goles de su equipo y generó una verdadera locura entre la parcialidad.

Tras el gran triunfo, Lucho regresó a su vida cotidiana con la sencillez de siempre, característica que sus compatriotas conocemos pero que sorprendió a sus nuevos fans brasileños. Por eso, muchos no podían creer que el nuevo astro del equipo saliera con su familia, en chancletas y camiseta a hacer las compras en el supermercado como cualquier persona. Las fotos del goleador con el carrito de compras se viralizaron de inmediato en redes, acompañadas de elogiosos comentarios.

Simplesmente Suárez fazendo compras no mercado Asun de Eldorado do Sul pic.twitter.com/KkcNo3dGE7

Sin embargo, el asombro no iba a terminar ahí: con el mismo atuendo, Suárez se presentó en una concesionaria de automóviles y se compró un BMW, según informara el portal noticioso UOL.

Como era de esperar, los propietarios del establecimiento no dejaron pasar la oportunidad de fotografiarse con el delantero.

Cravou 3 ontem, fez as compras do mês no supermercado e lançou uma BMW hoje.



Luisito Suárez está a viver.



?? Reprodução pic.twitter.com/jJklapjAyv