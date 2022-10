Los elogios de la prensa, Toni Kroos, Casillas y Mina Bonino tras el clásico de Valverde

Federico Valverde sigue ganándose los aplausos del público y la prensa española por su gran presente en el Real Madrid, al que le agregó un gol para el 3-1 sobre Barcelona en el Bernabéu.

Luego del triunfo clásico de los merengues, el futbolista que fue la figura del campo, el alemán Toni Kroos, tuvo palabras de elogio para el uruguayo en su cuenta de Twitter, donde escribió que el Halcón “es top 3 en el mundo en este momento”.

Fede Valverde top 3 in the world right now