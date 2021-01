Los Juegos Olímpicos de Tokio penden de un hilo: Japón evalúa su cancelación definitva

Más deportes

Según informó "The Times" la decisión estaría tomada y la cancelación es inminente, pero se busca la mejor forma de darla a conocer

Los Juegos Olímpicos penden de un hilo a causa de la pandemia del COVID-19 y el prestigioso medio "The Times" dio a conocer que la decisión del gobierno japonés de cancelarlos ya estaría tomada.

En un artículo publicado este jueves informan que: "los Juegos, ya postergados, ahora están condenados", según consulta a un alto miembro de la colación gobernante de Japón.

Dicha fuente informó además que "el objetivo ahora es encontrar una forma de anunciar la cancelación que salve las apariencias y que deje abierta la posibilidad de que Tokio sea el anfitrión en una fecha posterior".

Y añade: "Nadie quiere ser el primero en decirlo, pero el consenso es de que es demasiado

difícil que se pueda realizar los Juegos este año".

?? El gobierno de Japón ???? evalúa cancelar definitivamente los Juegos Olímpicos de Tokio 2022.



Así, la próxima cita olímpica sería la de París 2024, ocho años después de la de Río de Janeiro. Y la siguiente, Los Ángeles 2028.

La espera de una vacunación masiva y en medio de un nuevo rebrote de coronavirus, el gobierno japonés habría decidido cancelar los Juegos y tratar de asegurarse la plaza para la ciudad para 2032.

Mientras Japón cree que ya no hay tiempo para realizar los Juegos, el COI intenta salvarlos. En las últimas horas se conoció la intención de "unos Juegos sin público", algo que se considera: "no es imprescindible", según el ex vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, Dick Pound.

