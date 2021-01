Fútbol uruguayo

Lo que dejó la segunda del Clausura: Nacional aún no ganó y Boston River quedó puntero

Aún no se terminó en su totalidad la segunda fecha del Torneo Clausura (falta por jugar Peñarol-Defensor Sporting), pero dejó algunos hechos para poder recalcar: Nacional aún no ganó en lo que va del certamen. Pero lo más preocupante fue el juego que mostró: no pateó al arco rival en el empate sin goles ante Cerro Largo.

Hubo un equipo que aprovechó la igualdad de Nacional en Melo: Montevideo City Torque. El conjunto celeste goleó 3-0 a Fénix en el Estadio Centenario. El equipo que dirige el argentino Pablo Marini alcanzó los 39 puntos en la Tabla Anual y quedó a seis del tricolor. A su vez, está a dos unidades del sorprendente puntero del Torneo Clausura, Boston River.

Descenso y algo más

El cuadro de Juan Tejera se convirtió en la sorpresa del Clausura: superó 1-0 a Rentistas en el Complejo del "Bicho Colorado". Lo que le permitió salir de la zona del descenso y llegar a la cima del certamen tras ser el único equipo que logró hilvanar dos victorias.

Deportivo Maldonado ingresó a los puestos de descenso después de lo que fue la victoria de Boston River y su caída 4-2 ante Liverpool. Otro que se comprometió aún más con la zona roja: Danubio. La "Franja" quedó a ocho unidades del último equipo que no bajaría a Segunda División, Boston River.

Cerro tuvo un arranque soñado en el Clausura: venció, desde atrás, 2-1 a River Plate. El "Villero" sumó cuatro puntos, aunque sabe que es muy difícil salvarse de perder la categoría. El "Darsenero" aún no sumó de a tres en el torneo.

POSICIONES, FIXTURE Y GOLEADORES

Tabla Anual

Posiciones PTS PJ

Nacional 45 24

Torque 39 24

Rentistas 38 24

Cerro Largo 38 24

Wanderers 38 24

Peñarol 37 23

Liverpool 35 24

River Plate 29 24

Fénix 29 24

Defensor 28 23

Deportivo 28 24

Progreso 27 24

Boston 24 24

Danubio 23 24

Cerro 23 24

Plaza Colonia 23 24

Descenso

Equipos Promedio Ptos PJ

Plaza Colonia 1,279 78 61

Fénix 1,262 77 61

Defensor 1,217 73 60

Boston 1,180 72 61

Deportivo 1,167 28 24

Danubio 1,049 64 61

Cerro 0,918 56 61