Liga de Naciones: Gibraltar ganó de atrás 2-1 sobre Liechtenstein su primer partido como local

El Victoria Stadium de Gibraltar se vistió de fiesta para recibir a los héroes que le dieron a su selección un triunfo oficial por primera vez en la historia. Con entradas agotadas, los dirigidos por Julio Ribas salieron en busca del segundo triunfo seguido.

Fue difícil, ya que comenzaron perdiendo contra el seleccionado de Lichtenstein a los 15 minutos con gol de Salanovic. Sin embargo en la segunda parte los gladiadores de Julio César lo dieron vuelta con goles de Cabrera y Chipolina a los 61 y 66 minutos de juego.

Con el marcador a su favor, consiguieron mantener el resultado en la recta final del juego y festejar su segunda victoria al hilo, primera victoria oficial en la historia en condición de local para Gibraltar.

Con el triunfo, los del peñón igualaron a Armenia con seis puntos en la tabla de posiciones, solo superados por Macedonia y dejando a Liechtenstein en último lugar con tres unidades.

A lo largo de su historia, esta selección solo contaba con los triunfos en partidos amistosos ante Letonia y Malta, pero en esta doble fecha consiguieron la misma cantidad de triunfos con apenas cuatro días de diferencia y en una competición oficial. Una página de la historia más rica para su fútbol.

GOALLLLLLLLL this time its Jospeh Chipolina with a brilliant corner taken by Liam Walker pic.twitter.com/NlLdJZdrjt