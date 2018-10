Liga de Naciones: Gibraltar, de Julio Ribas, logró el primer triunfo oficial de su historia

La selección de Gibraltar venció en Ereván al combinado de Armenia que lidera el atacante del Arsenal Henrikh Mkhitaryan (0-1) y logró la primera victoria oficial de su historia.

Un penal transformado en el minuto 50 por Joseph Luis Chipolina dio la victoria al equipo gibraltareño que entrena el uruguayo Julio Ribas.

Gibraltar, que a lo largo de su historia solo contaba con los triunfos en partidos amistosos ante Letonia y Malta, consiguió su primer éxito en competición, en la Liga de Naciones.

El partido estuvo marcado también por un error de la organización antes del inicio, en el momento de los himnos. Los funcionarios del estadio Republicano Vazgen Sargsyan hicieron sonar el de Liechtenstein en lugar del de Gibraltar.

El Servicio de Información del Gobierno de Gibraltar en España realizó, inmediatamente después, una protesta formal que hizo pública en las redes sociales.

"Muy decepcionados de que se haya puesto un himno nacional equivocado antes del partido de esta tarde. Hemos pedido y obtenido una disculpa de la Federación de Fútbol Armenia y se ha hecho un anuncio oficial a este efecto aquí en el estadio en Ereván", indicó el comunicado emitido por los representantes gibraltareños.

"La Federación de Fútbol de Armenia se ha disculpado por el descuido ante el responsable de la delegación que representa a Gibraltar en Ereván y se ha anunciado en el estado la disculpa por el error", subrayó la organización armenia.

Clean sheet ?

3 points ?

First ever points ?



That winning feeling ??????!! pic.twitter.com/yqF5e0DYLL