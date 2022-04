Libertadores: hincha de Boca fue detenido por gestos racistas a parciales de Corinthians

Un hincha del Boca Juniors fue detenido por la Policía de Brasil tras realizar gestos racistas durante el partido de la Copa Libertadores disputado en São Paulo ante el Corinthians, informó este miércoles el club brasileño.

El Corinthians, que venció el duelo por 2-0, explicó en una nota que el hincha argentino fue denunciado por los propios hinchas brasileños después de que hiciera gestos racistas y emulara un mono en el estadio Neo Química Arena de la capital paulista, que también fueron capturados en fotos y vídeos que circulan en las redes sociales.

El hincha fue detenido durante la pausa del partido y, enseguida, fue trasladado desde el puesto de comando de la Policía Militarizada localizado en el interior de estadio a una comisaría de la Policía Civil, donde las autoridades lo denunciaron por injuria racial, un delito cuya pena podría llegar a tres años en Brasil, además del pago de una multa.

En el comunicado, el Corinthians repudió el suceso y destacó la importancia de la lucha por un "fútbol sin odio".

"El Corinthians repudia todo y cualquier acto de racismo y discriminación y agradece a la Policía Militarizada por la eficiencia en el apoyo prestado. Ese hecho solo refuerza la importancia de nuestra lucha por un fútbol sin odio", concluyó el club en la nota.

Corinthians y Boca Juniors se midieron la noche de este martes en un partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores, que terminó con la victoria del combinado brasileño gracias a un doblete del centrocampista Maycon, asumiendo así el liderato del Grupo E, mientras que los argentinos ocupan la última posición con tres puntos.

